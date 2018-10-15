Во втором туре выборов главы Хакасии примету участие один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Представитель Партии Роста Александр Мяхар объявил о том, что прекращает участие в предвыборной кампании. Он также отозвал свой иск к Коновалову.

Таким образом второй тур выборов снова переносится. О состоится 11 ноября.