В Самаре задержали футболистов «Крыльев Советов» Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за вождение в нетрезвом виде
В Самаре сотрудники ГИБДД задержали футболистов «Крыльев Советов» Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на активистов общественного движения «Ночной патруль». В полиции подтвердили факт задержания, при этом не называя имён. По данным «Телеграм-канала» Mash, футболисты были на одной вечеринке, но возвращались в разное время.
В пресс-службе футбольного клуба пообещали разобраться с ситуацией, уточнив, что в субботу и воскресенье у всех игроков были выходные.
Комментарии6
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vilingrad 15 октября 2018 | 08:40
Какие крылья, каких Советов... Баварский клуб «Третий рейх»:)
malorus_kiev153 15 октября 2018 | 09:00
vilingrad: умное сказал?
yralez 15 октября 2018 | 08:40
Разрешили охоту на говнюков миллиардеров в трусах ?
luger_max_otto 15 октября 2018 | 08:46
Ну так во- первых, клоуны известные, во- вторых на поступании с ними по законам можно и попробовать отвлечь народ от деятельности путинского режима.
shmuel63 15 октября 2018 | 08:42
Боширов, Башкиров ...
stichirichi 15 октября 2018 | 08:48
Не даёт покоя слава!!!
А что, дуралеями Мамаеву и Кокорину быть можно, а этим двум "крылышкам" нельзя?