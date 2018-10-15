В Самаре задержали футболистов «Крыльев Советов» Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за вождение в нетрезвом виде

В Самаре сотрудники ГИБДД задержали футболистов «Крыльев Советов» Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на активистов общественного движения «Ночной патруль». В полиции подтвердили факт задержания, при этом не называя имён. По данным «Телеграм-канала» Mash, футболисты были на одной вечеринке, но возвращались в разное время.

В пресс-службе футбольного клуба пообещали разобраться с ситуацией, уточнив, что в субботу и воскресенье у всех игроков были выходные.