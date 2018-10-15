Строительство первого атомного ледокола обойдётся в 100 миллиардов рублей без учёта НДС и дополнительных затрат

Строительство первого атомного ледокола «Лидер» обойдётся почти в 100 миллиардов рублей без учёта НДС и дополнительных затрат, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Росатома Алексея Лихачёва. В эту сумму также не включены банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку. Строительством займётся судоверфь Роснефти.

Средства будут выделены из государственного бюджета.