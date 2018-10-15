Строительство первого атомного ледокола обойдётся в 100 миллиардов рублей без учёта НДС и дополнительных затрат
Строительство первого атомного ледокола «Лидер» обойдётся почти в 100 миллиардов рублей без учёта НДС и дополнительных затрат, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Росатома Алексея Лихачёва. В эту сумму также не включены банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку. Строительством займётся судоверфь Роснефти.
Средства будут выделены из государственного бюджета.
Комментарии14
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ansata 15 октября 2018 | 08:40
Так простите, у нас есть "атомный" ледокол. "Ленин" на сколько я помню. Или уже китайцам продали?
eternity88 15 октября 2018 | 09:20
ansata: 100 млрд... Кто-нибудь помнит, с какой цифры Путин начинал бюджет подготовки к сочи-2014? 300 млрд р (12 млрд $). Во сколько "оно" обошлось? 1.5 трлн р...
Думаю, на 500 млрд, которые "упакуют в ледокол", можно опутать все восточное Заполярье сетью круглогодичных шоссейных и железных дорог на раз-два. Там ведь населенных пунктов... да не более ста, а уж по побережью и вовсе... А куда ещё этому ледоколу таскать грузы???
avp235 15 октября 2018 | 08:41
Первый атомный ледокол ЛЕНИН спущен на воду 5 декабря 1957 года. О чем речь?
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 08:58
avp235: речь о первом российском Очевидно ...
yralez 15 октября 2018 | 08:43
Значит, 300 миллиардов встанет.
И еще в самую большую яхту в мире Сечина.
Деваться некуда, все равно вбухают.....лишь бы ледокол не дымил.
gvs 15 октября 2018 | 08:44
Этот будет ПОСЛЕДНИМ ))) Если, конечно, его все таки построят ))))
lenin3 15 октября 2018 | 08:45
Ну вот нахрена он?Только что зомбоящик сообщил,что вечная мерзлота с Ледовитым океаном скоро растают.))) Видимо,прожект из серии"Рогозин на Луне",для распила бюджета...
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 08:59
lenin3: ДРУГИЕ проекты в России УЖЕ ДАВНО мало кого интересуют ...
ppvngavr 15 октября 2018 | 08:45
Бред какой-то! Первый атомный - это ледокол Ленин, краса и гордость Советов и большевистской заразы.
grashupfer 15 октября 2018 | 09:00
ppvngavr: А это будет первый атомный ледокол, работающий на дровах! Ледокол - Пидер! Краса и гордость путинских воров и жулья!
vova6_let 15 октября 2018 | 08:49
И для чего он нужен ? Только для распила денег сечиным ( строить то его будет роснефть). Неприкрытое воровство.
lager23 15 октября 2018 | 08:54
Строительством займётся судоверфь Роснефти....
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Игорь Иванович построит! .... главное потом с голоду не умереть!
klukvik 15 октября 2018 | 08:55
сто докуярдов - множим на три!!!
snikkersnepper 15 октября 2018 | 09:35
Эхо попыталось сделать очередной тупой наброс (подскажите, за сколько строят атомные ледоколы в передовых странах Запада?), но спьяну опять налажало и выдало вообще полный бред про "первый ледокол".
Как дети...