Президент США Дональд Трамп заявил, что проявляет жёсткость про отношению к президенту России Владимиру Путину
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что проявляет жёсткость про отношению к президенту России Владимиру Путину. Отвечая на вопрос, почему он никогда публично не делает резких заявлений в адрес Путин, Трамп напомнил, что двусторонняя встреча в Хельсинки была «жёсткая и очень хорошая».
Переговоры состоялись в середине июля. Беседа президентов продолжалась больше двух часов.
Комментарии6
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vinnedi 15 октября 2018 | 08:39
Трамп все больше становится похож на дешевую проститутку и пытается усидеть на двух стульях!!!
ppvngavr 15 октября 2018 | 08:40
Трамп постепенно становится все более вменяемым лидером, все более трезво оценивающим ведущего к неминуемой катастрофе истерящего российского предводителя. Об этом в публикации:
"На пути к катастрофе": https://www.proza.ru/2018/04/10/1117
yralez 15 октября 2018 | 08:45
Трампушканаш как сало на сковородке.......выборы в США в ноябре..
vezdehod 15 октября 2018 | 09:26
Видимо Владимир Владимирович маловато принёс ему в "Клювике" - ещё просит.
mamiluk 15 октября 2018 | 08:47
Почему то вот "ботоксный" молчит...как партизан...Так врезал ему Трамп или нет ????.Может, у него справка из медучреждения есть-пусть покажет, международный трибунал учтёт...
grashupfer 15 октября 2018 | 08:47
Угу.. Сталбыть к чикатиле, чьим успешным последователем является российский пердзидент проявили излишнюю жестокость, да Донни?