Президент США Дональд Трамп заявил, что проявляет жёсткость про отношению к президенту России Владимиру Путину

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что проявляет жёсткость про отношению к президенту России Владимиру Путину. Отвечая на вопрос, почему он никогда публично не делает резких заявлений в адрес Путин, Трамп напомнил, что двусторонняя встреча в Хельсинки была «жёсткая и очень хорошая».

Переговоры состоялись в середине июля. Беседа президентов продолжалась больше двух часов.