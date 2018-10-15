Полковника Федеральной службы безопасности Михаила Горбатова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Полковника Федеральной службы безопасности Михаила Горбатова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает газета «Коммерсантъ». Ещё полгода назад офицер руководил контрольно-инспекционным департаментов Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Потерпевшим по делу стал коммерческий директор сети часовых ломбардов. Все фигуранты дела задержаны.
Горбатов после ареста был уволен из Управления президента, но до сих пор числится в ФСБ, пишет газета.
Комментарии13
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ostapba 15 октября 2018 | 08:38
.pattrick
15 октября 2018 | 07:17
catlover:
Иуды любят иуд. Иудам приятно осознавать, что они не единственные иуды в мире. ....
....
Даже..
yralez 15 октября 2018 | 08:38
Кто круче спутиниздил ......полковник ФСБ горбатов или полковник МВД захарченко ?
Вот в чем вопрос.
lager23 15 октября 2018 | 08:49
yralez: Кто круче спутиниздил...Вот в чем вопрос
//////
майор Путен...
gvs 15 октября 2018 | 08:42
Полковник требовал принять в качестве залога часы на Спасской башне ))))
lager23 15 октября 2018 | 08:47
Зачем вешать портреты в кабинетах если мельчает народ и не равняется на лидера?
... в возрасте полковника Горбатов Володя Кабаев не опускался до часовых ломбардов, он воровал миллионами долларов, делал это с задором и не останавливался на достигнутом!
alik1946 15 октября 2018 | 09:10
lager23:
Полковник ФСБ руководил департаментом Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан ???????????
mikac 15 октября 2018 | 09:17
alik1946: Ага, тоже прикололся)))
klukvik 15 октября 2018 | 08:57
настоящий полковник! ))
kompricikos 15 октября 2018 | 09:41
А еще он не додавал командировочные ,поэтому Петров и Васечкин спали в одноместном номере klukvik:
stopkran1969 15 октября 2018 | 08:57
Мошенничал с конституционными правами граждан? Там и повыше фигуранты найдутся
lapuh 15 октября 2018 | 09:08
Конституцыю заложил? Жену императора Константина?. Проказник.
piterjanis 15 октября 2018 | 09:11
теперь его можно смело записывать как жертву кровавогорежима.
vezdehod 15 октября 2018 | 09:22
piterjanis:
теперь его можно смело записывать как жертву кровавогорежима.
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Дебил ты служивый...Он жертва подковёрной борьбы этого режима - жрут друг друга.