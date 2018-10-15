Кандидат от Партии Роста Александр Мяхар принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
Кандидат от Партии Роста Александр Мяхар принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Об этом он сам сообщил журналистам.
Ранее избирком Хакасии пытался через суд снять с выборов другого кандидата Валентина Коновалова от КПРФ, однако затем принял решение отозвать свой иск из Верховного суда республики.
Кандидат от КПРФ на пост главы Хакасии Валентин Коновалов заявил, что продолжит борьбу за пост руководителя республики. «Мы неоднократно заявляли, что сниматься с выборов не будем. Избиратели верят в нс, мы их не подведём», — сказал Коновалов.
Комментарии2
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luger_max_otto 15 октября 2018 | 08:44
Слабак. Впрочем- это его проблема.
sbk 15 октября 2018 | 09:00
Дружненько все поснимались.
Обычная история - вчера хотели быть губернаторами, а сегодня - снизошло озарение.