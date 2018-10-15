Кандидат от Партии Роста Александр Мяхар принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Об этом он сам сообщил журналистам.

Ранее избирком Хакасии пытался через суд снять с выборов другого кандидата Валентина Коновалова от КПРФ, однако затем принял решение отозвать свой иск из Верховного суда республики.

Кандидат от КПРФ на пост главы Хакасии Валентин Коновалов заявил, что продолжит борьбу за пост руководителя республики. «Мы неоднократно заявляли, что сниматься с выборов не будем. Избиратели верят в нс, мы их не подведём», — сказал Коновалов.