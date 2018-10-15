В Госдуме просят МВД уточнить, когда будет отменено требование для водителей наклеивать на автомобили знак «шипы»
В Госдуме просят министра внутренних дел Владимира Колокольцева уточнить, когда будет отменено требование для водителей наклеивать на автомобили знак «шипы» и соответственно упразднены штрафы за его отсутствие. Официальный запрос министру направил депутат-единоросс Сергей Боярский. Он ссылается на проект постановления правительства о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения.
Документ был разработан МВД и уже прошёл общественные слушания.
Комментарии3
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wuwer 15 октября 2018 | 08:24
)))Жизненно важный вопрос .. только депутат госдуры может его порешать
А большее...по своей инициативе...им никто не позволит...без ЦУ сверху
s011ma 15 октября 2018 | 08:51
Больше аварий хороших и разных! Это в связи с отменой знака.
tulaw 15 октября 2018 | 09:25
Инициатива хорошая. Пора ликвидировать кормушку. Дистанцию надо соблюдать независимо от типа шин впереди идущей машины. Тогда и аварий будет меньше.