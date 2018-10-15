Минэкономразвития предлагает разрешить собственникам бизнеса выплачивать задолженность уже после ликвидации компании
Минэкономразвития предлагает разрешить собственникам бизнеса выплачивать задолженность уже после ликвидации их компании. В случае ликвидации юридического лица при наличии задолженности собственник ограничен в возможности начать новый бизнес, говорится в материалах ведомства.
Это предложение призвано улучшить бизнес климат, сообщает РБК.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
xuato 15 октября 2018 | 08:31
Пока фигурант лопнувшей компании не околеет сосать будут господа чиновники?
lager23 15 октября 2018 | 08:37
Бизнес при путинизме живёт вопреки усилиям порочной власти, единожды наступив на грабли большинство умных деловых людей не повторяют ошибки и прячутся в "тень" от алчной клептократии виде надзорных органов и несправедливой конкуренции с кремлядями.
Я вообще не понимаю смысла налогов в стране где от государства ты ничего не получаешь взамен, кроме нравоучений и проблем создаваемых на твои деньги!