Минэкономразвития предлагает разрешить собственникам бизнеса выплачивать задолженность уже после ликвидации компании

Минэкономразвития предлагает разрешить собственникам бизнеса выплачивать задолженность уже после ликвидации их компании. В случае ликвидации юридического лица при наличии задолженности собственник ограничен в возможности начать новый бизнес, говорится в материалах ведомства.

Это предложение призвано улучшить бизнес климат, сообщает РБК.