Выборы в ландтаг федеральной земли показали окончание эры противостояния двух политических групп ФРГ – консерваторов и социал-демократов.

Консервативный Христианско-социальный союз явно потерял абсолютное большинство в баварском парламенте. Историческое поражение в земельных выборах потерпела Социал-демократическая партия Германии, получив вдове меньше голосов избирателей, чем пять лет назад. Сенсационно вдвое улучшили свой результат «Зеленые», став второй по популярности партией этой федеральной земли. Впервые попадет в баварский парламент «Альтернатива для Германии». Однако любые союзы с правыми популистами априори исключены. Председатель ХСС Хорст Зеехофер вероятнее всего будет переизбран. Его отставка с поста министра внутренних дел ФРГ – лишь дело времени. Это сможет привести к стабилизации большой правительственной коалиции под руководством канцлера Ангелы Меркель. Однако ее позиция как председателя ХДС будет ослаблена, если на предстоящих выборах в земле Гессен Христианско-демократический союз также потерпит поражение.

Граждане Баварии, по мнению наблюдателей, наказали Зеехофера и ХСС за жесткую миграционную политику и абсурдную попытку тем самым привлечь избирателей «Альтернативы для Германии». А успех «Зеленых» объясняют поддержкой их курса на экологическую защиту в Баварии и открытость по отношению к мигрантам.