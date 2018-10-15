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08:04, 15 октября 2018

Число отравившихся некачественной питьевой водой в иракской провинции Басра выросло до 111 тыс. человек

Ранее сообщалось о 95 тыс. пострадавших, среди отравившихся — посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа.
Еще в начале августа южная провинция страны, где расположен второй по величине и самый густонаселенный город Ирака после Багдада Басра, столкнулась с острой проблемой нехватки воды и перебоев с поставками электроэнергии населению.

Акции протеста, организованные недовольными ситуацией жителями, вылились в начале сентября в беспорядки и акты вандализма. В результате беспорядков и столкновений погибли не менее 10 человек, были сожжены офисы политических партий, штаб-квартиры
гостелевидения и радиовещания, а также филиалы шиитских военизированных формирований. Огнем было уничтожено консульство Ирана в Басре.

Проведение по горячим следам экстренного заседания парламента так ни к чему и не привело. После этого премьер-министр Хейдар аль-Абади обвинил законодателей в использовании обстановки в южной провинции в своих политических целях.

Комментарии

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ur_sus 15 октября 2018 | 08:23

Ну ладно, отлегло от сердца... А то я было подумал, что только путинские в Крыму народ травят нехорошим воздухом и дерьмом в синем море...

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