Число отравившихся некачественной питьевой водой в иракской провинции Басра выросло до 111 тыс. человек

Ранее сообщалось о 95 тыс. пострадавших, среди отравившихся — посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа.

Еще в начале августа южная провинция страны, где расположен второй по величине и самый густонаселенный город Ирака после Багдада Басра, столкнулась с острой проблемой нехватки воды и перебоев с поставками электроэнергии населению.

Акции протеста, организованные недовольными ситуацией жителями, вылились в начале сентября в беспорядки и акты вандализма. В результате беспорядков и столкновений погибли не менее 10 человек, были сожжены офисы политических партий, штаб-квартиры

гостелевидения и радиовещания, а также филиалы шиитских военизированных формирований. Огнем было уничтожено консульство Ирана в Басре.

Проведение по горячим следам экстренного заседания парламента так ни к чему и не привело. После этого премьер-министр Хейдар аль-Абади обвинил законодателей в использовании обстановки в южной провинции в своих политических целях.