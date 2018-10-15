Избирком Хакасии решил отозвать иск об отмене регистрации кандидата в губернаторы Коновалова

На заседании избиркома Хакасии в понедельник принято решение об отзыве из суда иска с требованием отменить регистрацию кандидата на посту губернатора от КПРФ Валентина Коновалова, сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре регионального избиркома.



В связи с отзывом иска заседание Верховного суда республики, запланированное по данному вопросу на 13:00 местного времени 15 октября, не состоится.

В то же время его последний соперник Александр Мяхар от «Партии роста» может сняться с выборов сам, пишут «Ведомости». В этом случае, по данным газеты, назначенный на воскресенье второй тур выборов будет перенесен на 11 ноября.