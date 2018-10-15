Американское аэрокосмическое агентство надеется на возобновление Россией полетов кораблей «Союз»
Они были приостановлены после аварии на Байконуре 11 октября. Как подчеркнул глава NASA Джим Бранденстайн, совместное сотрудничество в космосе выгодно как США, так и России. И в обеих странах это понимают, приводит его слова «Интерфакс».
Комментарии2
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ur_sus 15 октября 2018 | 07:29
Щас, Рогожкин "батут" починит и полетим...
drgonish 15 октября 2018 | 07:43
На Маска с дешевыми ракетами уже не надеются?