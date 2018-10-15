Россия подыскивает замену Межгосударственному авиационному комитету
Правительство одобрило планы Минтранса создать Международное бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов. Москва рассчитывает подписать новое соглашение с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, чтобы в перспективе разорвать все связи с МАК, пишет «Коммерсантъ». Правительство обсуждает передачу функций комитета новой структуре уже больше двух лет. Сейчас МАК расследует авиапроисшествия и катастрофы на территории 11 стран бывшего СССР.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
xuato 15 октября 2018 | 07:31
Комитет состоит из авторитетных мировых производителей самолетов. Эти раследуют, что РФ скажет так и запишут , типа "ошибка пилота"
yralez 15 октября 2018 | 07:41
Международное бюро Таежного союза.
Ба.....знакомые все лица.
А лугандон ?........там ведь основные знатоки.