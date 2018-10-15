Россия пытается спровоцировать военнослужащих НАТО за Полярным кругом, утверждает голландский генерал

В интервью The Daily Telegraph начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов Джефф Мак Мутри рассказал о том, что это происходит во время учений. В том же районе появляется больше чем обычно российских военных кораблей, они приближаются к военнослужащим альянса ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят сделать свое присутствие видимым, считает военачальник. Кроме того, российские истребители пролетают над кораблями НАТО, чтобы обозначить свое присутствие провокационным образом, добавил генерал.