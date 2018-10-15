Самолет A320 авиакомпании «Сибирь» вернулся в аэропорт Иркутска из-за неубранного шасси
Самолет A320 авиакомпании «Сибирь» (S7) вернулся в аэропорт Иркутска из-за неубранного шасси, сообщает «Интерфакс».
Лайнер направлялся в Токио.
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Самолет A320 авиакомпании «Сибирь» (S7) вернулся в аэропорт Иркутска из-за неубранного шасси, сообщает «Интерфакс».
Лайнер направлялся в Токио.
Комментарии1
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xuato 15 октября 2018 | 07:36
Как ногу стерха окольцевали?