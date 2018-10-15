"Студент из Иркутска Артем Яковлев рассказал, что его пытались завербовать сотрудники спецслужб"

Для этого его вызвали на встречу в здании вуза и угрожали серьезными проблемами в случае отказа, рассказал сам Яковлев в опубликованном им видеообращении.

По словам Яковлева, силовиков интересовала деятельность группы «Черный квадрат» и Движения иркутских анархистов.