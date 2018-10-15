Студент из Иркутска Артем Яковлев рассказал, что его пытались завербовать сотрудники спецслужб
Для этого его вызвали на встречу в здании вуза и угрожали серьезными проблемами в случае отказа, рассказал сам Яковлев в опубликованном им видеообращении.
По словам Яковлева, силовиков интересовала деятельность группы «Черный квадрат» и Движения иркутских анархистов.
Комментарии6
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lenin3 15 октября 2018 | 07:15
Хитрее надо было быть,студент:согласиться,но сообщать вертухаям полный бред,сами отстанут...
chapter_2 15 октября 2018 | 07:26
lenin3: Сотрудники силовых органов не терпят шуток и разводок. Если бы парень согласился, то сразу же бы получил порочащее его задание, обязательное для исполнения.
ura_123 15 октября 2018 | 07:17
Работает спецура,работает! По одноклассникам шуршит,да по вконтактикам)))
moty_pizda 15 октября 2018 | 07:22
... вот герой нашего времени Артёмка Яшкин, не сломили его кровавые гэбисты и их пытки! Даёшь Артёмки орден борца с кровавым пукинским ряжимом!!!!!)))))))))
serjo1977 15 октября 2018 | 07:30
moty_pizda: Его не сломали. А тебе только кулак покажи, так ты родную маму сдашь без малейшего сожаления. И не только ты - любой из вашей гнилой пригожинской породы...
evgeny_biolog 15 октября 2018 | 07:35
"Студент из Иркутска Артем Яковлев рассказал, что его пытались завербовать сотрудники спецслужб"
А может, его-таки завербовали?