Протестующие в Ингушетии не намерены сворачивать акцию протеста, пока их требования не будут удовлетворены

Власти же согласовали митинг в Магасе лишь до среды.

Ранее президент Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митинга в Магасе. Глава государства посоветовал мирно договориться с протестующими, сказал в интервью «Эху Москвы» руководитель республики Юнус-Бек Евкуров.

В ближайшее время должна состояться встреча полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с организаторами митинга. По итогам встречи должно быть принято продуктивное решение, добавил Евкуров. Участники протеста требуют отменить соглашение о границе с Чечней, которое, по их словам, лишит республику части территории.

Источник в силовых структурах Ингушетии рассказал «Эху», что акции в Магасе на пике, в минувшую пятницу, собирали до 15 тысяч человек.