Владимир Путин, вероятно, может быть причастен к убийствам и отравлениям, признал президент США Дональд Трамп
В интервью CBS глава Белого дома подчеркнул, что все эти преступления произошли не на территории Соединенных штатов. В то же время Трамп полагает, что проявляет жесткость в отношении российского лидера. Он напомнил, что дал Украине ударные вооружения, противотанковые системы. Однако, заметил президент США, Китай представляет более серьезную угрозу для Вашингтоне с точки зрения вмешательства в выборы, чем Россия.
Комментарии12
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opiatnovyi63 15 октября 2018 | 07:10
Владимир Путин, вероятно, может быть причастен к убийствам и отравлениям, признал президент США Дональд Трамп.
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Вероятно? ? Трамп не знает, что в России ничего не происходит без ведома и одобрения Вождя..
ur_sus 15 октября 2018 | 07:27
opiatnovyi63:
Этот Трамп, канешна, молодец- весёлый дегенерат. не знаю, скольких там американцев убил Путин, а вот своих "дарагих рассеянцев" он положил немерено. Нуашто, бабы ему че-нить ещё нарожают...
sekretniy_fizik 15 октября 2018 | 07:32
Ну да, а еще Путин почки отбил Венедиктову. Ждем заявления ААВа в полицию.
gosha27 15 октября 2018 | 07:43
ur_sus: На счет Путина все шито белыми нитками,а вот твой любимый Петя Перегар положил уже более 13000 таких дураков ,как ты!!!
lenin3 15 октября 2018 | 07:11
Ха,мышеловка захлопнулась,причем,по просьбе самой мыши...
ihor_syvoryj 15 октября 2018 | 07:12
"Но, только не в нашем районе...." (тов. Дональд Саахов)
moty_pizda 15 октября 2018 | 07:14
.... а ещё Воффка Пукин ест маленьких грудных детишек! Скоро Воффка сменит меню и будет есть шашлык из либерастов и пиндоских прокладок!
ostapba 15 октября 2018 | 07:15
А вдруг марсиане?
И Путин и тут ни при чем..
Как непришитый рукав..даже.
dominator13 15 октября 2018 | 07:15
на американцев стучит пол Кремля. США знает каждый шаг этого персонажа
a_111111 15 октября 2018 | 07:25
Византийская система управления не предполагает того что Путин будет заниматься или обсуждать подобные вопросы, не царское это дело...
adl1964 15 октября 2018 | 07:30
С утра развеселил Дональд наш.... Трамп.
cromwel 15 октября 2018 | 07:43
Руки прочь от святого человека! Он же сказал, что они гражданские. Ну не будет же он врать!
А когда орден им цеплял, темно было, неразглядел лица и незапомнил фамилии.