Владимир Путин, вероятно, может быть причастен к убийствам и отравлениям, признал президент США Дональд Трамп.

В интервью CBS глава Белого дома подчеркнул, что все эти преступления произошли не на территории Соединенных штатов. В то же время Трамп полагает, что проявляет жесткость в отношении российского лидера. Он напомнил, что дал Украине ударные вооружения, противотанковые системы. Однако, заметил президент США, Китай представляет более серьезную угрозу для Вашингтоне с точки зрения вмешательства в выборы, чем Россия.