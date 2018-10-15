В Минске пройдёт заседание Священного Синода РПЦ, на котором оценят действия Константинопольского патриархата
Он ранее разрешил начать предоставление автокефалии Украинской православной церкви.
Священный синод РПЦ ответит на действия Константинопольского патриархата адекватно и жёстко, пообещал пресс-секретарь главы Русской православной церкви Александр Волков. Он рассказал, что Синод в Минске выразит определённую недвусмысленную позицию по поводу заявлений и решений относительно автокефалии Украинской православной церкви. При этом патриарх Кирилл приехав в столицу Белоруссии признался: он надеется, что церковь найдёт в себе силы преодолеть кризисные явления и цитата по Интерфаксу «сохранить единство, необходимое для возрождения наших народов». Эксперты не исключают, что сегодня Синод Русской православной церкви может объявить о полном разрыве с Константинополем. Решение могут принять на фоне заявлений президента Украины Порошенко, который вчера сказал, что на православную церковь в стране никаких канонических прав у РПЦ нет. И назвал автокефалию залогом национальной безопасности.
Синод Константинопольской православной церкви в четверг признал недействительным указ 17го века о подчинении Киевской митрополии Москве. Кроме того он снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей — патриарха Филарета и митрополита Макария.
Комментарии14
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xuato 15 октября 2018 | 07:06
Верите ли вы в Христа братцы? Так точно - товарищ генерал !
chapter_2 15 октября 2018 | 07:12
Согласно российской юридической практике: УПЦ МП - иностранный агент в Украине.
arye_11 15 октября 2018 | 07:19
chapter_2:
- Полковник Гундяев. У вас ̶у̶с̶ ̶о̶т̶к̶л̶е̶ял̶с̶я̶ погон из под рясы вылез.
ura_123 15 октября 2018 | 07:08
А чего в Минске,а не на даче киселёва в крыму?
И вааще,чё за бунт на корабле,матросня залупается на капитана? )))
andre_klimov 15 октября 2018 | 07:20
ura_123:
Собрание вахтёрш "как нам уконтропупить совет директоров"
ihor_syvoryj 15 октября 2018 | 07:09
Выездное заседание РПЦшного парткома будет разбирать персональное дело товарища Варфоломея.
grashupfer 15 октября 2018 | 07:18
ihor_syvoryj: Не ошиблись ли гадливые страрички-уголовники повесткой дня? Им бы самое время подумать о скорости сбора чемоданов да о судьбе своих грязных задниц.
О собственных душах им задумываться не имеет смысла за неимением оных.)
dmitri_m 15 октября 2018 | 07:10
Да провалитесь вы в 21-м веке со своими томосами, кефалиями, вселенскими звездониями и прочей бородатой ересью )))
gs1112 15 октября 2018 | 07:12
Разорвать отношения с Константинопольским патриархатом? А последствия они просчитали? Не иначе как РПЦ стоит на довольствии кокса в Кремле. Тогда да, все трын-трава.
protoukrop 15 октября 2018 | 07:43
gs1112: А какие могут быть последствия, если в любом провинциальном российском городе прихожан больше чем в Константинопольском патриархате. А православных прихожан в России больше, чем всех православных во всем мире. Это корыстный турецкий истукан Варфоломей не просчитал последствия своей выходки.
opiatnovyi63 15 октября 2018 | 07:21
РПЦ превратилась в такую же вакханалию как и воровская власть РФ!
starok 15 октября 2018 | 07:36
А полный разрыв с Константинополем-это не является продолжением раскола? Это как разрыв дипломатических отношений,что является предвестником объявления войны!
evgeny_biolog 15 октября 2018 | 07:39
"В Минске пройдёт заседание Священного Синода РПЦ, на котором оценят действия Константинопольского патриархата"
А Бога-то славить там будут или забыли о его промысле?
timbuktu 15 октября 2018 | 07:41
в раскольники подаются? в сектанство скатываются? ))