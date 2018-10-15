"В Минске пройдёт заседание Священного Синода РПЦ, на котором оценят действия Константинопольского патриархата"

Он ранее разрешил начать предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Священный синод РПЦ ответит на действия Константинопольского патриархата адекватно и жёстко, пообещал пресс-секретарь главы Русской православной церкви Александр Волков. Он рассказал, что Синод в Минске выразит определённую недвусмысленную позицию по поводу заявлений и решений относительно автокефалии Украинской православной церкви. При этом патриарх Кирилл приехав в столицу Белоруссии признался: он надеется, что церковь найдёт в себе силы преодолеть кризисные явления и цитата по Интерфаксу «сохранить единство, необходимое для возрождения наших народов». Эксперты не исключают, что сегодня Синод Русской православной церкви может объявить о полном разрыве с Константинополем. Решение могут принять на фоне заявлений президента Украины Порошенко, который вчера сказал, что на православную церковь в стране никаких канонических прав у РПЦ нет. И назвал автокефалию залогом национальной безопасности.

Синод Константинопольской православной церкви в четверг признал недействительным указ 17го века о подчинении Киевской митрополии Москве. Кроме того он снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей — патриарха Филарета и митрополита Макария.