Z Архив новостей новости
5 14 6 833
07:01, 15 октября 2018

В Минске пройдёт заседание Священного Синода РПЦ, на котором оценят действия Константинопольского патриархата

Он ранее разрешил начать предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Священный синод РПЦ ответит на действия Константинопольского патриархата адекватно и жёстко, пообещал пресс-секретарь главы Русской православной церкви Александр Волков. Он рассказал, что Синод в Минске выразит определённую недвусмысленную позицию по поводу заявлений и решений относительно автокефалии Украинской православной церкви. При этом патриарх Кирилл приехав в столицу Белоруссии признался: он надеется, что церковь найдёт в себе силы преодолеть кризисные явления и цитата по Интерфаксу «сохранить единство, необходимое для возрождения наших народов». Эксперты не исключают, что сегодня Синод Русской православной церкви может объявить о полном разрыве с Константинополем. Решение могут принять на фоне заявлений президента Украины Порошенко, который вчера сказал, что на православную церковь в стране никаких канонических прав у РПЦ нет. И назвал автокефалию залогом национальной безопасности.

Синод Константинопольской православной церкви в четверг признал недействительным указ 17го века о подчинении Киевской митрополии Москве. Кроме того он снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей — патриарха Филарета и митрополита Макария.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

xuato 15 октября 2018 | 07:06

Верите ли вы в Христа братцы? Так точно - товарищ генерал !

chapter_2 15 октября 2018 | 07:12

Согласно российской юридической практике: УПЦ МП - иностранный агент в Украине.

arye_11 15 октября 2018 | 07:19

chapter_2:
- Полковник Гундяев. У вас ̶у̶с̶ ̶о̶т̶к̶л̶е̶ял̶с̶я̶ погон из под рясы вылез.

ura_123 15 октября 2018 | 07:08

А чего в Минске,а не на даче киселёва в крыму?
И вааще,чё за бунт на корабле,матросня залупается на капитана? )))

andre_klimov 15 октября 2018 | 07:20

ura_123:
Собрание вахтёрш "как нам уконтропупить совет директоров"

ihor_syvoryj 15 октября 2018 | 07:09

Выездное заседание РПЦшного парткома будет разбирать персональное дело товарища Варфоломея.

grashupfer 15 октября 2018 | 07:18

ihor_syvoryj: Не ошиблись ли гадливые страрички-уголовники повесткой дня? Им бы самое время подумать о скорости сбора чемоданов да о судьбе своих грязных задниц.
О собственных душах им задумываться не имеет смысла за неимением оных.)

dmitri_m 15 октября 2018 | 07:10

Да провалитесь вы в 21-м веке со своими томосами, кефалиями, вселенскими звездониями и прочей бородатой ересью )))

gs1112 15 октября 2018 | 07:12

Разорвать отношения с Константинопольским патриархатом? А последствия они просчитали? Не иначе как РПЦ стоит на довольствии кокса в Кремле. Тогда да, все трын-трава.

protoukrop 15 октября 2018 | 07:43

gs1112: А какие могут быть последствия, если в любом провинциальном российском городе прихожан больше чем в Константинопольском патриархате. А православных прихожан в России больше, чем всех православных во всем мире. Это корыстный турецкий истукан Варфоломей не просчитал последствия своей выходки.

opiatnovyi63 15 октября 2018 | 07:21

РПЦ превратилась в такую же вакханалию как и воровская власть РФ!

starok 15 октября 2018 | 07:36

А полный разрыв с Константинополем-это не является продолжением раскола? Это как разрыв дипломатических отношений,что является предвестником объявления войны!

evgeny_biolog 15 октября 2018 | 07:39

"В Минске пройдёт заседание Священного Синода РПЦ, на котором оценят действия Константинопольского патриархата"

А Бога-то славить там будут или забыли о его промысле?

timbuktu 15 октября 2018 | 07:41

в раскольники подаются? в сектанство скатываются? ))

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Лавров: Задержанные в Нидерландах россияне ни от кого не прятались «Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это было рутинная поездка»...

5 233 6 44756 08.10
Kмид, нидерланды, мнения
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Ликбез по дедолларизации Если сейчас вернуться к полной, советского типа автаркии, то падения уровня жизни до советского не произойдёт. Экономика гораздо эффективнее и адаптивнее…

5 159 6 63123 08.10
Kрф, экономика, деньги, санкции, сша, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11981 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 137 6 11634 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Будни федеральной пропаганды Дмитрий Киселёв назвал Мазурина мошенником, косвенно подтвердив, что вилла в Коктебеле, о которой идёт речь в статье, действительно принадлежит ему…

5 152 6 112054 08.10
Kкрым, журналисты, скандалы, общество, архитектура, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 237 6 20239 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 87 6 8717 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 112 6 12003 10.10
Блоги

Евгений Снегов журналист «Эха Москвы»

+ Магас. Протест Магас. Протест Как только тот отходит, мой знакомый доверительно сообщает, что это был экс-боевик, прошедший обе чеченские войны и отсидевший 13 лет за терроризм. Понимающе киваю — мол, бывает…

5 54 6 43337 08.10
8читать ;смотреть
Kингушетия, протесты, конфликты, общество, евкуров, мнения
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…

5 122 6 13584 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 236 6 26775 10.10
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 25928 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Адвокат Дмитрий Динзе: «Олег хотел, чтобы я первым сообщил о его решении» — Почему ФСИН сообщила о прекращении голодовки первой? Почему они не дождались, когда вы выйдете от Олега? Они таким образом отомстили за то, что он голодал, сопротивлялся?
— Да…

5 45 6 10345 08.10
Kобщество, сенцов, заключенные, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…

5 131 6 17132 10.10
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..

5 210 6 28437 12.10
Kобщество, футбол, скандалы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 228 6 30803 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения

Популярное за неделю

Новости

Частота упоминаний на телеканалах не повлияла на рейтинг Владимира Путина Однако за последние полгода уровень доверия россиян к главе государства упал

5 13 6 3741
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 68 6 168827 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 236 6 26775 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 292 6 367762 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как живут главы госкорпораций Как живут главы госкорпораций У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...

5 280 6 192817 11.10
8читать ;смотреть
Kнедвижимость, общество, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7340294
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3703723

Сегодня в эфире