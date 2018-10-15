Сразу три европейские страны призвали расследовать пропажу саудовского журналиста Джамаля Хашогги
К властям Саудовской Аравии обратились внешнеполитические ведомства Франции, Германии и Великобритании. Журналист Washington Post и критик Эр-Рияда пропал после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Власти Турции подозревают, что Хашогги был убит на территории дипмиссии при участии сотрудников спецслужб.
Комментарии1
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moty_pizda 15 октября 2018 | 06:58
Пошлют саудовцы эту троицу на КУЙ! А те кому не нравиться пускай ездят на бензине из евромочи и нагревают воду своим пердячим газом, да и Россия обязана поддержать саудитов!