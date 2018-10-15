Четыре человека получили ранения при стрельбе у магазина в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас). Об этом сообщил телеканал Си-би-эс со ссылкой на полицию.

Раненные — двое трехлетних детей, а также два человека в возрасте 19 и 20 лет, пол которых не уточняется. Все они были госпитализированы.

По данным властей, огонь вел из автомобиля неизвестный мужчина. Подозреваемый скрылся.