Власти Эквадора частично восстановили доступ к средствам коммуникации для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Он уже 6 лет укрывается в посольстве этой республики в Лондоне от выдачи Швеции. По данным британского агентства Press Association, режим изоляции был снят после встреч между двумя высокопоставленными представителями ООН и президентом Эквадора Лениным Морено. В марте основателя WikiLeaks лишили средств коммуникации с внешним миром из-за его комментариев по делу о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.
Комментарии1
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compare 15 октября 2018 | 07:07
вот еще один "гондон",в прямом и всяком смыслах слов...давно уже отдали бы его,пусть ему "скрепу" ввернут в одно или пару мест и х...р с ним! забыли про этого "недогапона" от интернета и все...