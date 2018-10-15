Не менее 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Лос-Анджелесе
Как передает телеканал CNN, 25 из них госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Автобус врезался в несколько машин, после чего пробил разделительное заграждение и выехал на встречную полосу. Его развернуло таким образом, что перекрытыми оказались сразу несколько полос автомагистрали. Из-за этого заблокировано движение по шоссе в южном направлении.
Комментарии1
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moty_pizda 15 октября 2018 | 07:03
К бабке не ходи водила из боевой группы "старичок", руководимой самим Воффкой Пукиным! Вот и до мирных пиндосцев добрался кровавый Воффка Пукин!