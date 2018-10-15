Не менее 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Лос-Анджелесе

Как передает телеканал CNN, 25 из них госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Автобус врезался в несколько машин, после чего пробил разделительное заграждение и выехал на встречную полосу. Его развернуло таким образом, что перекрытыми оказались сразу несколько полос автомагистрали. Из-за этого заблокировано движение по шоссе в южном направлении.