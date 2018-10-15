Студент Иркутского госуниверситета рассказал о попытках спецслужб завербовать его

Артем Яковлев участвует в деятельности местной организации анархистов. Как рассказал он сайту проекта ОВД-Инфо, разговор с сотрудниками силовой структуры, которые склоняли его к сотрудничеству, произошел на прошлой неделе в кабинете советника ректора по безопасности. Силовики, по словам Яковлева, угрожали ему проблемами с учебой, а также призывом в армию.