В Минске сегодня пройдет заседание Священного Синода РПЦ
Там обещают дать ответ на решения Константинопольского патриархата по украинскому вопросу. Он будет жесткий и адекватный, сказал журналистам пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков. Сам предстоятель еще в субботу прилетел в Минск с визитом. На прошлой неделе Константинопольский патриархат снял анафему с глав двух неканонических православных церквей на Украине, и отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат. Фактически, по словам экспертов, было подтверждено начало процесса предоставления автокефалии православной церкви на Украине. В Москве расценивали это как нарушение канонов и предупреждали, что это ведет к расколу.
Комментарии11
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pantv6666 15 октября 2018 | 06:38
И по делам его воздается Гундяю.
vova6_let 15 октября 2018 | 06:41
Разумеется все дело в денежных потоках и имуществе. Это единственное, ради чего попы будут так сильно беспокоиться.
ura_123 15 октября 2018 | 06:46
Ответ будет жёстким и адекватным! Это типа как дочернии компании залупились на головной офис?
pedrobutylkovich 15 октября 2018 | 06:55
ura_123: Кто сказал что головной? Ты бы своим невежеством не позориться...
compare 15 октября 2018 | 07:04
pedrobutylkovich: а ты,педрос,накати свой ответ,или чтио,не придумали еще для вас "отмазы",чтобы зучала более-менее похожей на пятиминутную правду? где,по-твоему находится "головной офис"? не в Монголии?
ura_123 15 октября 2018 | 07:10
pedrobutylkovich: Ну расскажи подробнее кто стоит над Константинопольским советом директоров,вежда ты наша доморощенная)))))
opiatnovyi63 15 октября 2018 | 06:47
Когда воровская власть РФ захватывала чужие территории при одобрительном молчании вельмож РПЦ, не думали , что ЭТО приведёт к изгнанию РПЦ из Украины?
piter_ug 15 октября 2018 | 06:51
А разве есть варманты?
По Писанию они обязаны подставить другую щеку.)))
compare 15 октября 2018 | 07:02
риторика "вояк" из уст священников? "жесткий и пр,"...нет,так ничего "рпц" не добьется,кроме своей изоляции...
dominator13 15 октября 2018 | 07:04
Батька, гони этих рпцшных сектантов из своей страны
Мои чувства атеиста глубоко оскорблены всем этим религиозным мракобесием!
pantv6666 15 октября 2018 | 07:05
Да, свечек Гундяй гораздо меньше продавать станет.