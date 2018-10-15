Сирия требует от ООН расследовать случаи применения белого фосфора на своей территории
Дамаск обвиняет в использовании запрещенного вещества международную коалицию во главе с США. Как утверждает сирийское агентство SANA, в субботу белый фосфор был использован при авиаударе по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. В результате погибли или получили ранения мирные жители, в основном женщины и дети, говорится в письме сирийского МИДа. В Минобороны США обвинения в применении запрещенного вещества отвергли.
Комментарии1
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unprejudiced 15 октября 2018 | 06:28
надо вообще проверить данные что пеносы всячески поддерживают террористов в Сирии, вплоть до их спасения путем вывоза в относительно безопасные районы. Но для начала конечно выгнать эту страну из Совбеза ООН, и всех их прихлебателей. По мне идеальный состав Совбеза - Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, КНДР. При голосовании у России 2 голоса чтобы их было нечетное число