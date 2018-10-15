Американское аэрокосмическое агентство надеется на возобновление Россией полетов кораблей «Союз»
Они были приостановлены после аварии на Байконуре 11 октября. Как подчеркнул глава NASA Джим Бранденстайн, совместное сотрудничество в космосе выгодно как США, так и России. И в обеих странах это понимают, приводит его слова «Интерфакс». Международная экспедиция на корабле «Союз МС-10» отправилась на МКС в минувший четверг. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Результаты госкомиссии, которая расследует обстоятельства аварии, ожидают концу недели.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vova6_let 15 октября 2018 | 06:38
Вообщем-то, по большому счету это даже "плюс": при аварийной ситуации аппаратура сработала нормально и люди не пострадали.