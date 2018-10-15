Евросоюз, как ожидается, сегодня введет новые санкции против России

На сей раз они будут связаны с предположительным применением химического в британском Солсбери.

Очередной санкционный пакет планируется утвердить на совете глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Об этом стало известно из пресс-релиза британского МИД, который цитирует «Интерфакс». Новые ограничительные меры будут включать в себя запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов руководителей российских спецслужб и лиц, причастных к использованию и распространению химоружия. Как сообщает The Telegraph, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен предложить своим коллегам из других стран также ввести механизм санкций за проведение кибератак.

В конце августа ограничительные меры в отношении России в связи с отравлением в Солсбери ввели США. Санкции предусматривают запрет на продажу продукции и технологий двойного назначения. В случае, если Москва не предоставит гарантий отказа от применения химоружия, эти меры будут ужесточены.

Кремль отрицает причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Президент Владимир Путин потребовал от британских властей представить доказательства того, что за покушением стояла Россия.