Власти Эквадора частично восстановили доступ к средствам коммуникации для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Он уже 6 лет укрывается в посольстве этой республики в Лондоне от выдачи Швеции. По данным британского агентства Press Association, режим изоляции был снят после встреч между двумя высокопоставленными представителями ООН и президентом Эквадора Лениным Морено. В марте основателя WikiLeaks лишили средств коммуникации с внешним миром из-за его комментариев по делу о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Тогда Эквадор посчитал, что Ассанж нарушил обещание не распространять сообщений, которые представляют собой вмешательство в дела других стран.