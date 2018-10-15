Король Саудовской Аравии поблагодарил Турцию за поддержку расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашогги

Тот пропал после того, как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Турецкие следователи считают, что критик Эр-Рияда был убит в здании дипмиссии при участии спецслужб королевства. Саудовские власти настаивают, что журналист пропал после того, как покинул консульство. Миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Саудовский правитель Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заверил, что никто не сможет подорвать сильные отношения двух стран, отметили в Эр-Рияде. Ранее Эрдоган говорил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста.