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04:03, 15 октября 2018

КНДР, по некоторым данным, отказалась предоставить США список ядерных объектов для инспекций

Как сказал северокорейский лидер Ким Чен Ын госсекретарю США Майку Помпео, сначала стороны должны построить доверительные отношения, пишет японская газета «Иомиури» со ссылкой на неназванные источники. На встрече в Сингапуре Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились о денуклеаризации и улучшении отношений между двумя странами. В частности, о прекращении состоянии войны.
Тем временем Трамп в интервью CBS признал, что США сейчас не знают точно, производит ли Пхеньян новые ракеты.

Комментарии

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i_one_off 15 октября 2018 | 04:21

"Доверяй, но проверяй" - сказал Рейган Горбачёву.
Вообще, это похоже на обыск подозреваемого при задержании.

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