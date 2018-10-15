Частота упоминаний на телеканалах не повлияла на рейтинг Владимира Путина
Однако за последние полгода уровень доверия россиян к главе государства упал. Деятельность президента в федеральных новостях освещают так же активно, как и до объявления о пенсионной реформе, пишет «КоммерсантЪ». В апреле Путин упоминался в среднем 282 раза в неделю, а в сентябре – даже 385 раз. Эксперты объясняют снижение рейтинга накопившейся психологической усталостью. А также тем, что федеральные телеканалы не могут повлиять на новую политическую реальность. В то же время, говорят социологи, если бы количество упоминаний президента на телеканалах снизилось, то его рейтинг упал бы сильнее.
Комментарии5
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i_one_off 15 октября 2018 | 04:19
Упоминания бывают разные. Некоторые в культурном обществе даже произнести невозможно.
astet 15 октября 2018 | 04:23
Русь и монголо-татарское иго
долгое время терпело!
Тем более,
что подонки князья вроде Александра Невского
подавляли народные восстания в крови,
а РПЦ уговаривала народ смириться с властью завоевателей!!!
Придёт время и вурдалака Путина...
rodiv 15 октября 2018 | 04:24
Рейтнг у него НУЛЕВОЙ !!!
mosser 15 октября 2018 | 04:26
Этой падле ничто не поможет, только в тюрьму.
nik213 15 октября 2018 | 04:37
Господи, как он надоел!