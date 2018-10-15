Частота упоминаний на телеканалах не повлияла на рейтинг Владимира Путина

Однако за последние полгода уровень доверия россиян к главе государства упал. Деятельность президента в федеральных новостях освещают так же активно, как и до объявления о пенсионной реформе, пишет «КоммерсантЪ». В апреле Путин упоминался в среднем 282 раза в неделю, а в сентябре – даже 385 раз. Эксперты объясняют снижение рейтинга накопившейся психологической усталостью. А также тем, что федеральные телеканалы не могут повлиять на новую политическую реальность. В то же время, говорят социологи, если бы количество упоминаний президента на телеканалах снизилось, то его рейтинг упал бы сильнее.