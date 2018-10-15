Избирком Хакасии может отозвать сегодня иск о снятии с выборов главы республики кандидата от КПРФ Валентина Коновалова
В то же время его последний соперник Александр Мяхар от «Партии роста» может сняться с выборов сам, пишут «Ведомости». В этом случае, по данным газеты, назначенный на воскресенье второй тур выборов будет перенесен на 11 ноября. Ранее временный глава республики Михаил Развожаев попросил комиссию отозвать иск о снятии Коновалова. Еще один иск о снятии кандидата коммунистов с выборов подавал Мяхар. Он сказал «Ведомостям», что даст комментарии в течение дня.
Комментарии1
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ltvjrhfn2 15 октября 2018 | 04:37
Позорище. Неприкрытая атака на коммунистов. Прям как либероиды в 96-м.