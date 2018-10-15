Россия пытается спровоцировать военнослужащих НАТО за Полярным кругом, утверждает голландский генерал

В интервью The Daily Telegraph начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов Джефф Мак Мутри рассказал о том, что это происходит во время учений. В том же районе появляется больше чем обычно российских военных кораблей, они приближаются к военнослужащим альянса ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят сделать свое присутствие видимым, считает военачальник. Кроме того, российские истребители пролетают над кораблями НАТО, чтобы обозначить свое присутствие провокационным образом, добавил генерал.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее не исключил военных конфликтов в Арктике. Этот регион, по словам министра, стал центром интересов ряда западных стран.