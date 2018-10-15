Сразу три европейские страны призвали расследовать пропажу саудовского журналиста Джамаля Хашогги

К властям Саудовской Аравии обратились внешнеполитические ведомства Франции, Германии и Великобритании. Журналист Washington Post и критик Эр-Рияда пропал после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Власти Турции подозревают, что Хашогги был убит на территории дипмиссии при участии сотрудников спецслужб. Эр-Рияд обвинения отвергает.