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03:04, 15 октября 2018

Протестующие в Ингушетии не намерены сворачивать акцию протеста, пока их требования не будут удовлетворены

Власти же согласовали митинг в Магасе лишь до среды. По словам журналиста и правозащитника Магомеда Муцольгова, протест, который длится почти две недели, проходит мирно, без серьезных нарушений. Участники митинга добиваются отмены соглашения о границе с Чечней. По их словам, в результате этого договора республика теряет часть своей территории. Документ еще в конце сентября подписали главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров.

Комментарии

3

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supalov 15 октября 2018 | 03:31

Скоро окончательно похолодает, и беспорядки сами собой прекратятся. Ну или не сами собой.

astet 15 октября 2018 | 04:15

supalov: Путин меняет памперсы?
Могучий самодержец Путин
не знает что делать?
Разгонять дубинками и нагайками -
получит новую чеченскую войну!
Ингуши - не московские холопы!

mosser 15 октября 2018 | 03:38

Путина в тюрьму!

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