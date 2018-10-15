Протестующие в Ингушетии не намерены сворачивать акцию протеста, пока их требования не будут удовлетворены

Власти же согласовали митинг в Магасе лишь до среды. По словам журналиста и правозащитника Магомеда Муцольгова, протест, который длится почти две недели, проходит мирно, без серьезных нарушений. Участники митинга добиваются отмены соглашения о границе с Чечней. По их словам, в результате этого договора республика теряет часть своей территории. Документ еще в конце сентября подписали главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров.