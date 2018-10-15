Украинская полиция задержала около ста человек у стен Киево-Печерской лавры
В чем их подозревают, пока не сообщается. В то же время начальник полиции Киева Андрей Крищенко подчеркнул, что силовики будут защищать все культовые сооружения и не допустят актов вандализма и захватов. По данным агентства «Укринформ», после молебна в лавре часть верующих осталась из-за слухов попытках захватить обитель. В Киеве накануне прошел марш, в котором участвовали около 14 тысяч активистов националистических организаций. Обстановка вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата обострилась в свете ожидающегося предоставления церкви на Украине автокефалии. В РПЦ опасаются, что начнутся массовые захваты храмов.
Комментарии2
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arabtom 15 октября 2018 | 03:50
А РПЦ - это у нас теперь что?
vadimp 15 октября 2018 | 04:10
"В РПЦ опасаются, что начнутся массовые захваты храмов."
Захваты? И кто ж захватывать будет? Те же верующие на средства которых эти храмы и строились? Или попы начнут делить "сферы влияния" (стрелки, разборки, наезды)? :)