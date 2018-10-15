Студент Иркутского госуниверситета рассказал о попытках спецслужб завербовать его
Артем Яковлев участвует в деятельности местной организации анархистов. Как рассказал он сайту проекта ОВД-Инфо, разговор с сотрудниками силовой структуры, которые склоняли его к сотрудничеству, произошел на прошлой неделе в кабинете советника ректора по безопасности. Силовики, по словам Яковлева, угрожали ему проблемами с учебой, а также призывом в армию. Он написал согласие сотрудничать, однако решил рассказать о случившемся, поскольку опасается за свою жизнь, а также за жизнь родных и близких.
Комментарии3
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edyatel 15 октября 2018 | 02:50
Какая может быть вербовка собственными службами безопасности?
Каждый гражданин обязан оказывать содействие защите государства и его интересов без всякой вербовки.
hrzn877 15 октября 2018 | 02:57
edyatel: Это смотря кто есть государство. Если имеется в виду действующая власть, то интересы власти идут вразрез с интересами народа. Народ хочет выжить, а власть ворует у него последнее. Защитник сегодняшней российской власти - такой же мерзавец, как и она сама.
ft18 15 октября 2018 | 03:06
edyatel: Бедное-бедное российское беззащитное государство, бедный-бедный беззащитный Гарант Конституции... аж слезы наворачиваются от сочувствия к ним!