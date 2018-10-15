Сирия требует от ООН расследовать случаи применения белого фосфора на своей территории

Дамаск обвиняет в использовании запрещенного вещества международную коалицию во главе с США. Как утверждает сирийское агентство SANA, в субботу белый фосфор был использован при авиаударе по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. В результате погибли или получили ранения мирные жители, в основном женщины и дети, говорится в письме сирийского МИДа. В Минобороны США обвинения в применении запрещенного вещества отвергли.