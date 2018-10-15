Президент США Дональд Трамп допустил отставку министра обороны Джеймса Мэттиса

В интервью телеканалу CBS глава Белого дома дал понять, что у него и главы Пентагона разные политические позиции. В то же время Трамп заверил, что с Мэттисом у него хорошие отношения. Еще он не исключил, что американскую администрацию в ближайшее время могут покинуть и другие сотрудники. Но при этом никакого «хаоса в Белом доме» не существует. Слухи об уходе министра обороны США появились в начале сентября. Как писала The Washington Post, поводом стали разногласия между Мэттисом и Трампом. Однако глава Пентагона отрицал планы уйти в отставку.