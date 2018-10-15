Легкомоторный самолет въехал в группу людей на аэродроме в Германии

Сообщается, что погибли не менее трех человек, в том числе один ребенок. Еще восемь человек пострадали. В полиции говорят, что самолет неудачно зашел на посадку и, почти сблизившись с землей, был вынужден уйти на второй круг. При этом он не смог быстро набрать необходимую высоту и задел нескольких человек крылом. Инцидент, как передает ТАСС, произошел в центральном регионе Гессен, на вершине горы, которая пользуется большой популярностью у пилотов-любителей и парапланеристов.