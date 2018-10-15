Евросоюз может утвердить сегодня новые санкции против России

Это связано с «делом Скрипалей» и обвинениями в применении химического оружия, передает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Великобритании. Соответствующий документ планируют подписать в Люксембурге на заседании министров иностранных дел ЕС. Планируется ограничить въезд в страны Евросоюза, а также заморозить зарубежные счета руководителей российских разведывательных структур и их соратников. В августе из-за покушения на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери санкции против Москвы ввели США. Вашингтон пригрозил позже применить и второй пакет. Москва отвергает обвинения в причастности к «делу Скрипалей».