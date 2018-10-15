Сборная России по футболу одержала победу над командой Турции в матче третьего тура группового этапа Лиги наций

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0. Российская команда одержала вторую победу в трех матчах Лиги. Сейчас у нее семь очков. Россияне укрепили лидерство во второй группе лиги B. В заключительном матче группового этапа сборная России на выезде 20 ноября сыграет с командой Швеции. Лига наций — новый турнир УЕФА, который должен заменить товарищеские матчи.