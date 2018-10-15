На выборах в Баварии правящая партия теряет парламентское большинство

Союзники канцлера Германии Ангелы Меркель, Христианско-социальный союз, по предварительным данным, лидирует примерно с 39% голосов, но это меньше по сравнению с прошлыми выборами. На втором месте идут «Зеленые». Впервые в парламент Баварии может провести своих депутатов правая партия «Альтернатива для Германии». Снижение поддержки ХСС некоторые эксперты называют следствием внутрипартийных споров, а также постоянных разногласий с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель. ХСС правит в Баварии с момента образования федеративной республики и почти всю вторую половину ХХ века в одиночку.