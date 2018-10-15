Полиция Парижа задержала более 20 выходцев из Чечни по подозрению в вымогательстве
По словам стражей порядка, задержанные требовали плату с водителей грузовиков, которые приезжали в пригород французской столицы Сен-Дени из Восточной Европы. Как пишет газета Le Figaro, у уроженцев Чечни также изъято оружие. Посольство России в Париже, как передает РИА Новости, уже проверяет информацию о задержанных.
Комментарии2
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minerr 15 октября 2018 | 01:14
А ведь поди ещё лет 15 тому назад давали им политическое убежище, т. к. их Путин угнетал. Париж то в Павленского вляпался, теперь в этих.
begly_ 15 октября 2018 | 01:31
Кто то еще будет утверждать, что чеченцы не любят работать? Есть такие?