Полиция Парижа задержала более 20 выходцев из Чечни по подозрению в вымогательстве

По словам стражей порядка, задержанные требовали плату с водителей грузовиков, которые приезжали в пригород французской столицы Сен-Дени из Восточной Европы. Как пишет газета Le Figaro, у уроженцев Чечни также изъято оружие. Посольство России в Париже, как передает РИА Новости, уже проверяет информацию о задержанных.