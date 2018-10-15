В Минске сегодня пройдет заседание Священного Синода РПЦ

Там обещают дать ответ на решения Константинопольского патриархата по украинскому вопросу. Он будет жесткий и адекватный, сказал журналистам пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков. Сам предстоятель еще в субботу прилетел в Минск с визитом. На прошлой неделе Константинопольский патриархат снял анафему с глав двух неканонических православных церквей на Украине, и отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат. Фактически, по словам экспертов, было подтверждено начало процесса предоставления автокефалии православной церкви на Украине. В Москве расценивали это как нарушение канонов и предупреждали, что это ведет к расколу.