В Минске сегодня пройдет заседание Священного Синода РПЦ
Там обещают дать ответ на решения Константинопольского патриархата по украинскому вопросу. Он будет жесткий и адекватный, сказал журналистам пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков. Сам предстоятель еще в субботу прилетел в Минск с визитом. На прошлой неделе Константинопольский патриархат снял анафему с глав двух неканонических православных церквей на Украине, и отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат. Фактически, по словам экспертов, было подтверждено начало процесса предоставления автокефалии православной церкви на Украине. В Москве расценивали это как нарушение канонов и предупреждали, что это ведет к расколу.
Комментарии3
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solonko 15 октября 2018 | 01:22
Ничего, кроме агрессивной лжи и подлости от России ждать не приходится.
pit_heap 15 октября 2018 | 01:22
"...и отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат. "
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Беларусам есть над чем задуматься.Киевская митрополия до 1686 года включала в себя белорусские земли, а также польский Перемышль.Константинополь отменяя решение 1686 года получается подчинил их Киеву.Зато земли востока Украины отдал теперь московскому патриархату, которые принадлежали ему до 1686 года.Такая вот зрада.На юге Украины и в Крыму все митрополии исторически основаны РПЦ.
Сама же Украинская митрополия основана в 1629 иерусалимским патриархом и должна подчиняться ему раз решение отменено.Это решит церковный суд.
mavviomi 15 октября 2018 | 01:35
pit_heap: ну вот, портянки уже стали определять границы Киевской Метрополии до 1686 года. Их этому учили в школе стукачей, подстрекателей и сексотов. РПЦ - секта без Томаса. Ее никто не создавал из тех, кто на это имеет каноническое право. Ни Сталин, ни московские цари такого права не имели.