На выборах в Баварии ХСС теряет абсолютное большинство в ландтаге

По данным избиркома после обработки половины бюллетеней, партия под руководством министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера набирает лишь 39,2 процента голосов. Теперь ключевой партнер ХСС Ангелы Меркель должен будет искать партнера по правительственной коалиции в регионе. Второе место, по предварительным данным, занимают «зеленые», сместив с этой позиции СДПГ. Впервые в истории Баварии в региональный парламент проходит «Альтернатива для Германии». Теперь эта правая партия будет представлена уже в 15 земельных парламентах из 16.

Неудача ХСС на выборах была ожидаемой, но ситуация для партии не такая катастрофичная. Такое мнение «Эху Москвы» высказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

По итогам этих выборов в парламент Баварии впервые может пройти правая «Альтернатива для Германии».