Заседание аварийной комиссии, расследующей причины происшествия с ракетой-носителем «Союз» должно пройти сегодня
Заседание аварийной комиссии, расследующей причины происшествия с ракетой-носителем «Союз», по некоторым данным, должно пройти сегодня. По итогам работы этой комиссии будут внесены изменения в программу полетов к МКС.
Аварийная комиссия сегодня будет обсуждать результаты работы в выходные, а также примет решение о том, в каком составе и когда отправится в Самару в ракетно-космический центр «Прогресс», который собирает «Союзы». Об этом сообщил агентству ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Накануне на завод-производитель были доставлены обломки ракеты для изучения комиссией по летным испытаниям, она вскоре должна представить свое заключение. По данным источника агентства, аварийная комиссия в настоящий момент проверяет всех сотрудников Байконура, принимавших участие в подготовке космического аппарата к полету. По итогам ее работы будут внесены изменения в программу полетов к Международной космической станции, после чего их согласуют с NASA. По информации источника ТАСС, следующий пилотируемый корабль планируется запустить в декабре.
Напомним, что авария на «Союзе» произошла в минувший четверг во время запуска с Байконура. Ракета должна была доставить следующий экипаж на МКС. Космонавтам пришлось совершить аварийную посадку
Комментарии4
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edun1952 15 октября 2018 | 00:17
Рогозин до полного п.......
novyrusich 15 октября 2018 | 00:24
edun1952: А че там искать причины.
Американец на корабле был? БЫЛ.
Он и гайки поотворачивал.
Для чего? А это надо его спросить. С пристрастием если, то он сознается.
Все же ясно.
salut__521 15 октября 2018 | 00:43
Причина одна из двух: или Рогозин - супердиверсант, или же мордатый - суперболван. Склоняюсь к последнему...
zibex 15 октября 2018 | 00:50
отправится в Самару в ракетно-космический центр «Прогресс», который собирает «Союзы»
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Пусть посмотрят там на действующие трофейные немецкие станки и стенды, на которых собирали еще ФАУ-2