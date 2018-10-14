Заседание аварийной комиссии, расследующей причины происшествия с ракетой-носителем «Союз» должно пройти сегодня

Заседание аварийной комиссии, расследующей причины происшествия с ракетой-носителем «Союз», по некоторым данным, должно пройти сегодня. По итогам работы этой комиссии будут внесены изменения в программу полетов к МКС.

Аварийная комиссия сегодня будет обсуждать результаты работы в выходные, а также примет решение о том, в каком составе и когда отправится в Самару в ракетно-космический центр «Прогресс», который собирает «Союзы». Об этом сообщил агентству ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Накануне на завод-производитель были доставлены обломки ракеты для изучения комиссией по летным испытаниям, она вскоре должна представить свое заключение. По данным источника агентства, аварийная комиссия в настоящий момент проверяет всех сотрудников Байконура, принимавших участие в подготовке космического аппарата к полету. По итогам ее работы будут внесены изменения в программу полетов к Международной космической станции, после чего их согласуют с NASA. По информации источника ТАСС, следующий пилотируемый корабль планируется запустить в декабре.

Напомним, что авария на «Союзе» произошла в минувший четверг во время запуска с Байконура. Ракета должна была доставить следующий экипаж на МКС. Космонавтам пришлось совершить аварийную посадку