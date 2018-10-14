Евросоюз, как ожидается, сегодня введет новые санкции против России
На сей раз они будут связаны с предположительным применением химического в британском Солсбери.
Очередной санкционный пакет планируется утвердить на совете глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Об этом стало известно из пресс-релиза британского МИД, который цитирует «Интерфакс». Новые ограничительные меры будут включать в себя запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов руководителей российских спецслужб и лиц, причастных к использованию и распространению химоружия. Как сообщает The Telegraph, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен предложить своим коллегам из других стран также ввести механизм санкций за проведение кибератак.
В конце августа ограничительные меры в отношении России в связи с отравлением в Солсбери ввели США. Санкции предусматривают запрет на продажу продукции и технологий двойного назначения. В случае, если Москва не предоставит гарантий отказа от применения химоружия, эти меры будут ужесточены.
Кремль отрицает причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Президент Владимир Путин потребовал от британских властей представить доказательства того, что за покушением стояла Россия.
Комментарии18
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danko1 15 октября 2018 | 00:11
Как посмели Путину не поверить, когда он сказал, что это просто туристы были?
Неужели и против самого честнейшего, сказавшего недавно, что он никогда не врет, тоже санкции введут?
pattrick 15 октября 2018 | 00:13
Евросоюз, как ожидается, сегодня введет новые санкции против России...
Из этого санкционного тупика для России только два выхода - уничтожить США и Евросоюз или уничтожить Украину.
novyrusich 15 октября 2018 | 00:31
pattrick: Значит баллистическая ракета летит с американской подводной лодки до Москвы примерно 15 минут.
Значит могилду себе ты выколпать за это время не успеешь.
Копай заранее. И недалеко от дома, чтобы успеть добежать и прыгнуть в нее.
Иначе твой труп будут валяться на улице и его будут жрать бродячие голодные собаки.
palm_coast 15 октября 2018 | 00:39
novyrusich:
Ну и что ты такое тут пишешь?, человек только рассуждает вслух, а у тебя могила на уме. Я давно заметил, что вот этот вот ваш либерализм из вас уже каннибалов сделал.
novyrusich 15 октября 2018 | 00:52
palm_coast: Пидораша, ты не права. Я не либерал. Я консерватор. Из консерватории.
Это раз.
Во-вторых, пидораша голуба, я же ему из человеколюбия советую прежде чем приступать к уничтожению США выкопать себе могилу.
Потом копать будет некому и некогда.
А хорошо ли если его труп на улице будут жрать голодные псы?
Нехорошо. Вот я и советую озаботиться приготовлением могилы заранее.
Пидораша, причем здесь каннибализм?
Наоборот, каннибалы вроде тебя хотят, чтобы в России трупы на улицах валялись и они бы их жрали.
А я как раз забочусь об уменьшении вашей кормовой базы.
palm_coast 15 октября 2018 | 01:00
novyrusich:
То что ты Педя Балалайкин голодный пес и так многим ясно., об этом и пишу, что ты каннибал и если что, то меня начинай кушать с промежностей., ты любишь то место.
palm_coast 15 октября 2018 | 00:41
pattrick:
Достаточно будет Украины. Це уже почти Европа.
davi__koloradov 15 октября 2018 | 00:20
России, как "Девушке пониженной социальной ответственности", Запад все вводит и вводит.
novyrusich 15 октября 2018 | 00:55
davi__koloradov: А я вот никак не пойму как так Запад все вводит и вводит санкции..
Ведь чтобы ввести надо сначала вывести.
Это только первый раз можно ввести не выводя.
А они все вводят и вводят. Странно.
palm_coast 15 октября 2018 | 01:18
novyrusich:
Но это как тебе Педя Балалайки на Эхе - все кто ни брезгливый, вводит и вводит.
Безобразие понимаешь ли..
dyme179 15 октября 2018 | 01:34
novyrusich: pattrick: Они просто не вынимают.
kolenval99 15 октября 2018 | 00:23
"..Президент Владимир Путин потребовал от британских властей.."
Требовать он может у Кабаевой.
dyme179 15 октября 2018 | 01:36
kolenval99: Это требовать он может у кого угодно, а у Кабаевой может только просить.
patajhara 15 октября 2018 | 00:33
они будут связаны с предположительным применением химического в британском Солсбери.
Предположительным ............т.е. никаких доказательств нет, ну это, как всегда, но санкции ввести надо. Правосудие у них там какое-то необыкновенное справедливое, смешно даже. просто хотят поменять власть в чужом государстве, для этого все и делается.
salut__521 15 октября 2018 | 00:34
//В случае, если Москва не предоставит гарантий отказа от применения химоружия, эти меры будут ужесточены.//
Интересно, в какой форме могут быть эти гарантии, ежели путриотическим словам, как и бумажкам, уже давно грош цена? Не вижу вариантов, ну разве что фюрер на рее своей галеры...
kooperativozero 15 октября 2018 | 01:06
Черенок лопаты в пУтенскую сраку!
horseraddish 15 октября 2018 | 01:13
Кремлинов как нашкодившего кота опять тыкаю мордой в содеянном. Если будут упорствовать, то могут и плетку достать
mosser 15 октября 2018 | 01:13
Очень хорошо, еще запретить путину приезжать в Европу.