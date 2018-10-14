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23:59, 14 октября 2018

Евросоюз, как ожидается, сегодня введет новые санкции против России

На сей раз они будут связаны с предположительным применением химического в британском Солсбери.

Очередной санкционный пакет планируется утвердить на совете глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Об этом стало известно из пресс-релиза британского МИД, который цитирует «Интерфакс». Новые ограничительные меры будут включать в себя запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов руководителей российских спецслужб и лиц, причастных к использованию и распространению химоружия. Как сообщает The Telegraph, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен предложить своим коллегам из других стран также ввести механизм санкций за проведение кибератак.

В конце августа ограничительные меры в отношении России в связи с отравлением в Солсбери ввели США. Санкции предусматривают запрет на продажу продукции и технологий двойного назначения. В случае, если Москва не предоставит гарантий отказа от применения химоружия, эти меры будут ужесточены.

Кремль отрицает причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Президент Владимир Путин потребовал от британских властей представить доказательства того, что за покушением стояла Россия.

Комментарии

18

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danko1 15 октября 2018 | 00:11

Как посмели Путину не поверить, когда он сказал, что это просто туристы были?
Неужели и против самого честнейшего, сказавшего недавно, что он никогда не врет, тоже санкции введут?

pattrick 15 октября 2018 | 00:13

Евросоюз, как ожидается, сегодня введет новые санкции против России...

Из этого санкционного тупика для России только два выхода - уничтожить США и Евросоюз или уничтожить Украину.

novyrusich 15 октября 2018 | 00:31

pattrick: Значит баллистическая ракета летит с американской подводной лодки до Москвы примерно 15 минут.
Значит могилду себе ты выколпать за это время не успеешь.
Копай заранее. И недалеко от дома, чтобы успеть добежать и прыгнуть в нее.
Иначе твой труп будут валяться на улице и его будут жрать бродячие голодные собаки.

palm_coast 15 октября 2018 | 00:39

novyrusich:

Ну и что ты такое тут пишешь?, человек только рассуждает вслух, а у тебя могила на уме. Я давно заметил, что вот этот вот ваш либерализм из вас уже каннибалов сделал.

novyrusich 15 октября 2018 | 00:52

palm_coast: Пидораша, ты не права. Я не либерал. Я консерватор. Из консерватории.
Это раз.
Во-вторых, пидораша голуба, я же ему из человеколюбия советую прежде чем приступать к уничтожению США выкопать себе могилу.
Потом копать будет некому и некогда.
А хорошо ли если его труп на улице будут жрать голодные псы?
Нехорошо. Вот я и советую озаботиться приготовлением могилы заранее.

Пидораша, причем здесь каннибализм?
Наоборот, каннибалы вроде тебя хотят, чтобы в России трупы на улицах валялись и они бы их жрали.
А я как раз забочусь об уменьшении вашей кормовой базы.

palm_coast 15 октября 2018 | 01:00

novyrusich:

То что ты Педя Балалайкин голодный пес и так многим ясно., об этом и пишу, что ты каннибал и если что, то меня начинай кушать с промежностей., ты любишь то место.

palm_coast 15 октября 2018 | 00:41

pattrick:

Достаточно будет Украины. Це уже почти Европа.

(комментарий скрыт)

davi__koloradov 15 октября 2018 | 00:20

России, как "Девушке пониженной социальной ответственности", Запад все вводит и вводит.

novyrusich 15 октября 2018 | 00:55

davi__koloradov: А я вот никак не пойму как так Запад все вводит и вводит санкции..
Ведь чтобы ввести надо сначала вывести.
Это только первый раз можно ввести не выводя.
А они все вводят и вводят. Странно.

palm_coast 15 октября 2018 | 01:18

novyrusich:

Но это как тебе Педя Балалайки на Эхе - все кто ни брезгливый, вводит и вводит.
Безобразие понимаешь ли..

dyme179 15 октября 2018 | 01:34

novyrusich: pattrick: Они просто не вынимают.

kolenval99 15 октября 2018 | 00:23

"..Президент Владимир Путин потребовал от британских властей.."
Требовать он может у Кабаевой.

dyme179 15 октября 2018 | 01:36

kolenval99: Это требовать он может у кого угодно, а у Кабаевой может только просить.

patajhara 15 октября 2018 | 00:33

они будут связаны с предположительным применением химического в британском Солсбери.
Предположительным ............т.е. никаких доказательств нет, ну это, как всегда, но санкции ввести надо. Правосудие у них там какое-то необыкновенное справедливое, смешно даже. просто хотят поменять власть в чужом государстве, для этого все и делается.

salut__521 15 октября 2018 | 00:34

//В случае, если Москва не предоставит гарантий отказа от применения химоружия, эти меры будут ужесточены.//

Интересно, в какой форме могут быть эти гарантии, ежели путриотическим словам, как и бумажкам, уже давно грош цена? Не вижу вариантов, ну разве что фюрер на рее своей галеры...

kooperativozero 15 октября 2018 | 01:06

Черенок лопаты в пУтенскую сраку!

(комментарий скрыт)

horseraddish 15 октября 2018 | 01:13

Кремлинов как нашкодившего кота опять тыкаю мордой в содеянном. Если будут упорствовать, то могут и плетку достать

mosser 15 октября 2018 | 01:13

Очень хорошо, еще запретить путину приезжать в Европу.

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