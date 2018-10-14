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23:59, 14 октября 2018

В Минске пройдёт заседание Священного Синода РПЦ, на котором оценят действия Константинопольского патриархата

Он ранее разрешил начать предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Священный синод РПЦ ответит на действия Константинопольского патриархата адекватно и жёстко, пообещал пресс-секретарь главы Русской православной церкви Александр Волков. Он рассказал, что Синод в Минске выразит определённую недвусмысленную позицию по поводу заявлений и решений относительно автокефалии Украинской православной церкви. При этом патриарх Кирилл приехав в столицу Белоруссии признался: он надеется, что церковь найдёт в себе силы преодолеть кризисные явления и цитата по Интерфаксу «сохранить единство, необходимое для возрождения наших народов». Эксперты не исключают, что сегодня Синод Русской православной церкви может объявить о полном разрыве с Константинополем. Решение могут принять на фоне заявлений президента Украины Порошенко, который вчера сказал, что на православную церковь в стране никаких канонических прав у РПЦ нет. И назвал автокефалию залогом национальной безопасности.

Синод Константинопольской православной церкви в четверг признал недействительным указ 17го века о подчинении Киевской митрополии Москве. Кроме того он снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей — патриарха Филарета и митрополита Макария.

Комментарии

26

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victor_xy 15 октября 2018 | 00:12

Вот так и делается история...

danko1 15 октября 2018 | 00:16

victor_xy: Это не история, а пародия.
Даже слово "священный" не подходит для РПЦ, идеологического отдела Кремля, сборища любителей злата и алкоголя.

pattrick 15 октября 2018 | 00:18

В Минске пройдёт заседание Священного Синода РПЦ, на котором оценят действия Константинопольского патриархата...

Поймать воров Филарета и Макария, привезти в Минск, нарядить в шутовские костюмы, посадить на цепь и кормить их сырым собачьим мясом.

grashupfer 15 октября 2018 | 00:28

pattrick: Исполняй, Патрик! Не мешкай!
Иначе инициатива окажется бессмысленной и вредной, а выдвинувшего её следует предать очистительному костру!)

victor_xy 15 октября 2018 | 00:37

pattrick: А ты чего скулишь то? - радоваться надо! - ну что такое константинопольская церковь? - да простое похоронное бюро под некий канон и ритуал без всякой веры в её истинном смысле... - поэтому у России появился наиудачнейший и редчайший шанс сбросить ярмо константинопольское и объявить себя оплотом ИСТИНОЙ Веры Православной и Третьим Римом, а четвёртому не бывать! - только в России и осталась ИСТИННАЯ Вера в её вселенской и самодостаточной сути... - Ну перейдет контрольный пакет всех похоронных бюро укрогабона к константинопольской церкви и что? - ведь никакая истинная вера не сойдёт на укрогабон от этого и это ПРАВДА и СПРАВЕДЛИВОСТЬ Господня = аминь!

(комментарий скрыт)

jacknichols 15 октября 2018 | 00:43

pattrick: \\Поймать воров Филарета и Макария, привезти в Минск, нарядить в шутовские костюмы, посадить на цепь и кормить их сырым собачьим мясом.\\\
патрик, зачем так длинно?
мог бы и в двух словах: "Вылизываю Гундяю."

alladinov_03 15 октября 2018 | 00:52

«В Минске пройдёт заседание Священного Синода РПЦ»

Ипать-наслать! I съезд Российской социал-демократической рабочей партии состоялся нелегально в Минске с 1 (13) марта по 3 (15) марта 1898 года.

parasuk_ 15 октября 2018 | 00:58

alladinov_03: А день украинской армии приходится на день взятия киева батыем. Последние потомки золотой орды отмечают свой профессиональный праздник :)

alladinov_03 15 октября 2018 | 01:05

parasuk_:

Малыш, хочешь опять взять у меня за щеку с проглотом? Зубы почисти!

parasuk_ 15 октября 2018 | 01:09

alladinov_03: а вы из тех боевых педерастов, что составляют костяк порашкиной орды, иногда в официальных документах рекомых всу?

alladinov_03 15 октября 2018 | 01:12

parasuk_:

Ну так разве могу я пройти мимо такого пассивнененького малыша, как ты? Ты же, сладенький, так хорошо всегда у дяди матроса отсасываешь, что я просто не могу не дать тебе за щечку еще разок, не так ли?

palm_coast 15 октября 2018 | 01:24

parasuk_: : а вы из тех боевых педе///

Да не это местная шлюшка., все кому ни лень и кто не брезгливый может эту шваль.
Сергуся Морячкина звать эту падаль.

sagen 15 октября 2018 | 00:22

victor_xy: Это уже интересные последствия. Почему в Минске? Да потому что Константинопольский патриарх, забрав Украину под свое правление автоматически забрал и Белоруссию. В то время она входила в Украинский Патриархат и так попала под Москву. Попы это знают, и потому ринулись в Минск, застолбить место, как собачки метят свои территории. Ноги задирать не будут, будут делать это сидя. Белоруссия получит Томос вскоре после Украины, и никуда они не денутся. Ну разве что Батька продаст за нефть эту возможность, да и то не надолго.

parasuk_ 15 октября 2018 | 00:36

sagen: украинского патриархата тогда не было, впрочем, как и сейчас. Была киевская митрополия, которая прекратила существование в вкл с принятием брестской унии

zibex 15 октября 2018 | 00:47

parasuk_: "киевская митрополия, которая прекратила существование в вкл с принятием брестской унии"
___________
Русский пьяный бред

parasuk_ 15 октября 2018 | 00:51

zibex: Голубчик, вы уже третий тень с упорсвом роющей желуди украинской свинки копипастите два отрывка. В ваших заплывших салом мозгах может что-то более умное родиться? :)

davi__koloradov 15 октября 2018 | 00:14

А свой Томос рашкоПЦ покажет? Или оно таки секта нелигитимная?

glotov 15 октября 2018 | 00:15

"Вселенский патриарх" совершает вселенскую глупость. Православные церкви всего мира в свое время создали должность этого патриарха на мусульманских землях в качестве объединительного символа. А сегодня один сребролюбивый местоблюститель продался политиканам с потрохами. Выход напрашивается один: упразднить институт вселенского патриарха , а все вопросы решать на соборах.

alladinov_03 15 октября 2018 | 01:08

glotov: «"Вселенский патриарх" совершает вселенскую глупость»

Меня всегда дико умиляет, как подлые, тупые, гнойные, вонючие портянки, высасывающие свои знания из не пальца тов. прапорщика, считают, что они в вопросах церковного права разбираются лучше, чем Вселенский патриарх. Абассака!

zibex 15 октября 2018 | 00:36

Пусть обсудят вот этот вопрос:
В Константинопольском патриархате сообщили, что Русская православная церковь никогда не получала от Вселенского патриархата Томос об автокефалии
Об этом сообщил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов.
«Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в грамоте», — отметил он.
Священнослужитель подчеркнул, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя. В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей одной фразой осадил главу российской церкви Кирилла
Вселенский патриарх свт. Варфоломей на встрече с патриархом московским Кириллом, где было объявлено решение о предоставлении Украине Томоса, обращался к московскому священнику исключительно «Ваше Блаженство», чем показывал собственное старшинство.

victor_xy 15 октября 2018 | 00:49

Чё zibex, рабов русских выискиваешь под словеса свои словоблудные? - этот константинопольский патриархат есть тебе, как суд геев в гааге, доминирующий над миром и указывающий всему миру "правильно" что и как, а мир должен пасть ниц перед таким выпендрежем? - ну нет! - и помни zibex! - и суд фуфло продажное, а твой патриархат ещё продажней и нет за этим всем ничтожным ПРАВДЫ, а за Россией есть и вера ИСТИНАЯ осталась только в России, да...

grashupfer 15 октября 2018 | 00:57

victor_xy: Надеюсь вы высказались, используя информацию и распоряжения из свежайшей небесной телефонограммы?)

victor_xy 15 октября 2018 | 01:06

grashupfer, - а вы как думали?! - я это не вы, которое черпает всё своё из болотной лужи...)))

grashupfer 15 октября 2018 | 01:14

victor_xy: Может быть... Однако хорошо хоть то, что в нашей в луже отсутствуют стены, обитые войлоком, как должно быть в том в месте, откуда вы взываете!)

zibex 15 октября 2018 | 00:38

Никогда у Москвы не было томоса на управление Киевской митрополией! Было лишь временное разрешение Константинополя Московскому патриарху назначать в Киев митрополита, при условии что тот будет считать Вселенского патриарха своим начальством, а не Московского патриарха, это была грамота, указ, распоряжение - все что угодно, но не "томос".

thesonhuman 15 октября 2018 | 01:26

на православную церковь в стране никаких канонических прав у РПЦ нет. А Синод Константинопольской вообще неправомочен, ибо там правят турки мусульмане, а не православной славяне. Полный непорядок у православных христиан. Папа Римский фактически хозяин лишь в Ватикане, а за пределами его правление ограничивается лишь вопросами веры, а не хозяйственными материальными вопросами..

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